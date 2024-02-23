В эфире национального телемарафона представитель 3-й ОШБр сообщил, что под Авдеевкой российские оккупационные силы постоянно проводят штурмы. Захватчики десантируются с техники и стараются подойти максимально близко к позициям ВСУ, однако не имеют успеха, информирует «НБН».

По словам Бородина, во время боев за Бахмут армия Путина сильно экономила технику и пыталась перекрыть это перекрыть за счет оккупантов-заключенных. Сейчас в районе Авдеевки «освободители» не жалеют ни живой силы, ни техники, несмотря на большие потери.

Пресс-офицер отметил, что Силы обороны чувствуют важность этих штурмов, по всей видимости, для политической власти РФ. Также захватчики интенсивно применяют артиллерию и FPV-дроны, при этом обстрелов КАБами стало меньше, пилоты «второй армии мира» опасаются уничтожения их самолетов.

Представитель 3-й ОШБр добавил, что на Авдеевском направлении в основном воюют линейные бригады, которые достаточно хорошо экипированы и имеют огневую поддержку. Ранее РФ массово бросала в бой заключенных и мобилизованных. В то же время отношение командования путинских войск к солдатам не изменилась, они отправляют одну группу и после ее уничтожения посылают следующую.

Ранее о ходе боев под Авдеевкой и Марьинкой рассказали в ОСГВ «Таврия».