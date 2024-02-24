О том, что значительный недобор предложений от соискателей трудоустройства в Украине наблюдается в сфере образования и здравоохранения, пишет «НБН», ссылаясь на заявление и.о. главы Департамента реализации политики занятости «Госцентра занятости» Елены Мельник, опубликованное в «РБК-Украина».

Как стало известно, в середине этого месяца, в секторе образования и науки нашей страны насчитывалось не менее 5 600 предложений трудоустройства, тогда как зарегистрированных в госслужбе занятости педагогов было лишь не более 3 500. Кроме того, в медицине и фармацевтике оставалось более 13 000 вакансий и 5 200 человек, которые прошли регистрацию для поиска работы на надлежащие должности.

В частности, наибольшая нехватка кадров сейчас наблюдается по нижеуказанным специальностям:

для учителей-логопедов — 254 вакансии и 14 претендентов на работу;

для врачей общей практики — 224/29 соответственно;

для врачей-терапевтов — 192/18;

для врачей-психиатров — 104/3.

Ранее мы писали о том, что аналитики назвали специальности, доход от которых позволяет быстро приобрести квартиру в столице.