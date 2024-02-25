О том, как уничтожение данного вражеского авиасредства повлияет на темпы российских атак на Украину, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Воздушных Сил ВСУ полковником Юрием Игнатом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, потеря такого уникального самолета А-50 вряд ли заставит армию Путина запускать меньше ракет по Украине, то есть принудит переключиться на атаки лишь «Геранями2-Шахедами». В частности, такой малоприятный эффект вызван тем, что российско-оккупационные войска располагают достаточным количеством идентичных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, — потому атак, увы, не избежать.

Кроме того, «вторая армия мира», безусловно, учтет инцидент, и перестанет подлетать теми самыми А-50 слишком близко к границам Украины. Например, уже можно понять — «чем больше их уничтожаем, тем дальше действует этот самолет», что несколько сокращает способности ВКС РФ в осуществлении радиолокационной разведки нашей территории, а также выявлении воздушных целей, или обнаружения радиолокационных систем Сил Обороны.

Ранее мы писали о том, как в ISW объясняли то, зачем РФ вбрасывает информацию о «дружественном огне» по А-50.