Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Так, согласно его словам, в результате удара РФ по территории региона, погиб человек. Еще трое граждан получили ранения.

Дословно из обнародованного сообщения:

Погиб один человек. Еще три получили ранения. Именно таковыми являются последствия вражеского удара по фермерскому хозяйству в селе Малышевка, что в Широковской общине.

Напомним, ранее мы уже писали, что на оккупированной части Запорожской области начались псевдовыборы российского президента.