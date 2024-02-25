О том, что с воскресенья, 25-го февраля, на ВОТ данного региона стартовало так называемое «досрочное голосование» на псевдовыборах, незаконно организованных оккупационными администрациями, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Запорожской ОВА.

Как стало известно, на протяжении 3-х недель, у местных жителей станут собирать подписи в поддержку кремлевского тирана Владимира Путина — члены «избиркомов» с урнами, сопровождаемые вооруженными силовиками, посетят каждое домовладение, или же будут останавливать граждан просто на улицах, а также проведут аналогичные мероприятия в социальных учреждениях.

Следует отметить, что все вышеописанное — лишь предварительный сбор голосов, поскольку с 15-го по 17-го марта, людей постараются согнать на избирательные участки, ради выполнения задач, поставленных Кремлем и местными гауляйтерами: показать поддержку Путина в 94 процента, игнорируя то, что результаты такого «волеизъявления» не признает ни одно цивилизованное государство планеты.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС сообщали, как РФ будет наказывать «власти» Луганщины за недостаточную явку на псевдовыборах.