Помимо того, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Вооруженные силы нашей страны уничтожили двадцать девять артиллерийских систем и двадцать два беспилотника.

Известно также и об уничтожении войсками Украины за последние сутки восьми танков, шестнадцати единиц ББМ, 29 артиллерийских систем, 22 беспилотников, двух крылатых ракет, двадцать три единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также две единицы специальной техники.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как военное командование РФ пытается «обелить» свою репутацию на фоне военных преступлений России в Украине.