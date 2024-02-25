Как информирует «НБН», в частности, отвечая на вопрос относительно того, что будет с Украиной спустя двенадцать месяцев времени, если в дальнейшем будет продолжаться нынешняя динамика войны, а поставки боеприпасов и оружия будут аналогично недостаточными, Верховный главнокомандующий отметил:

Нам будет сложно в ближайшие месяцы. Так как существуют определенные колебания в Соединенных Штатах Америки. И они имеют влияние на определенные государства. Хотя Европейский Союз соответствующей поддержкой показал собственную способность быть лидерами. В марте и апреле. Мы будем проходить период различных волн: и политического уровня, и финансового, а также разного иного давления.

Помимо прочего, Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая. Если, конечно же, смогут.

Они будут проводить подготовку, и мы будем тоже готовиться к бою. Я считаю, что их бой, который начался восьмого октября, не принес никакого результата. Мы также подготовим наш план со своей стороны. А переломным моментом станут выборы в США. Ну а уже после этого мы будем понимать, что будет происходить дальше, — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Буданов заявил о выполнении части задач в Крыму.