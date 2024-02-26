Херес считает, что ситуацию на поле боя в Украине неправильно называть патовой, так как сейчас идет позиционная война, в ходе которой Силы обороны и российские войска изматывают друг друга. При этом серьезных изменений на фронте нет, информирует «НБН» со ссылкой на издание ERR.

По словам генерала, возможности ВСУ по-прежнему уступают путинским оккупационным силам. Он считает, что Кремль вложил в войну в три раза больше, чем западные союзники в поддержку Украины. Несмотря на это, защитникам удается сдерживать наступление ВС РФ.

Глава Сил обороны Эстонии отметил, что российские «освободители» могут продолжать продвигаться на сотни метров, где-то на километр, однако это будет сопровождаться огромными потерями армии Путина.

Херем добавил, что, если Украина получит новые системы ПВО и дальнобойное оружие, некоторые изменения на фронте будут заметны уже в первой половине 2024 года.

Ранее ситуацию на поле боя прокомментировал новый командующий Сухопутными силами ВСУ, рассказав, какое оружие больше всего необходимо защитникам.