Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Bild.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье, двадцать пятого февраля, посетила Николаев. Однако в какой-то момент ей пришлось незамедлительно покинуть прифронтовой город, а также территорию региона.

Как известно, глава МИД Германии хотела посетить расположения неподалеку от линии фронта водоочистных сооружений, которые помог построить Берлин. Но во время поездки Бербок в регион был замечен вражеский БПЛА России, занимавшийся разведкой. Он следил за бронированным кортежем главы немецкой дипломатии.

Как известно, как только данный БПЛА был замечен, Бербок тут же прервала визит. После этого она начала отъезжать с области на своем кортеже. Однако несмотря на большую скорость кортежа, российский беспилотник преследовал его определенное время. Спустя какое-то время вражеский дрон развернулся.

Немного позже в МИД Германии подтвердили, что из-за соображений безопасности визит Бербок на водонапорную станцию пришлось преждевременно отменить из-за соображений безопасности.

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