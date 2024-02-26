Британская разведка напомнила, что в ходе полномасштабного вторжения в Украину «вторая армия мира» использовала энергетику как оружие. Российское оккупационные силы неоднократно наносили удары по объектам критической инфраструктуры страны, иногда вызывая массовый дефицит электричества.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В ведомстве напомнили, что Москва подобный инструмент давления также использовала против западных государств. Кремль сокращал потоки газа в Европу за счет ограничения трубопроводного экспорта и изменений условий оплаты.

Британская разведка объяснила, что таким образом лидер россиян Владимир Путин пытался подорвать единство европейских государств против развязанной РФ войны в Украине.

В отчете сказано, что Кремль продолжит использовать энергетику в качестве оружия и инструмента принуждения для достижения политического влияния России, а также глобальной экономической выгоды.

Напомним, в ISW объяснили, почему власти РФ и кремлевские пропагандисты 24 февраля публично не обсуждали вторую годовщину войны против Украины.