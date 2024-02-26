В эфире национального телемарафона представитель оперативного командования «Юг» сообщила, что «освободители» активно пытаются найти альтернативные способы разведки после потери А-50 на прошлой неделе, информирует «НБН».

По словам Гуменюк, в зоне ответственности ОК «Юг» значительно повысилась активность разведывательных БПЛА российских оккупационных сил, только за 25 февраля вдоль линии боевого столкновения Силы обороны зафиксировали более 100 таких беспилотников.

Начальница пресс-центра отметила, что таким образом враг пытается собрать ту информацию, которую ранее армии Путина передавал А-50.

Ранее «обнуление» А-50 прокомментировал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат. Полковник отметил, отразится ли уничтожение российского самолета на интенсивности ракетных ударов оккупантов по нашей стране.