Военнослужащий в эфире «Громадського радіо» сообщил, что в окрестностях Авдеевки обстановка остается очень напряженной, армия Путина давит, продолжая штурмовать позиции ВСУ с привлечением большого количества живой силы. При этом враг практически не применяет тяжелую технику, информирует «НБН».

По словам Никитина, российские «освободители» существенно увеличили интенсивность авиаударов в районе временно захваченного города. Оккупанты не жалеют КАБов в попытке вытеснить Силы обороны. Сначала они сбрасывают бомбы, а после пускают в бой большое количество пехоты.

Защитник отметил, что «вторая армия мира» нацелилась на захват Ласточкиного, Первомайского, Орловки и других населенных пунктов вблизи Авдеевки.

«Бетон» добавил, что в ходе боев оккупанты несут потери, которые трудно оценить, однако поля между Авдеевкой и Ласточкиным устланы сотнями тел «двухсотых» захватчиков.

Ранее представитель 3-й ОШБр рассказал, чем тактика армии Путина в Авдеевки отличается от той, что была в Бахмуте Донецкой области.