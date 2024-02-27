В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» сообщила, что защитники по-прежнему удерживают плацдарм на левобережье Херсонщины, в частности в районе Крынок. В то же время россияне вбрасывают дезинформацию о ситуации в регионе, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, врагу выгодно нагнетание ситуации вокруг плацдармов Сил обороны на левом берегу Днепра. Командование ВС РФ ранее заявило, что оккупанты якобы все победили и все задачи на этом участке фронта выполнили.

В реальности захватчикам порадовать кремлевского диктатора нечем, ведь преимущества на левобережье Херсонщины они не получили. Поэтому россияне активно насыщают информационное пространство фейками о «победах освободителей» к «переизбранию» Путина в марте.

Спикер ОК «Юг» добавила, что на этом направлении оккупанты имеют проблемы с морально-психологическим состоянием, так как они проводят штурмы без применения бронетехники.

Ранее Гуменюк рассказала об обстреле полигона оккупантов на левобережье Херсонской области.