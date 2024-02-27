Во вторник, 27 февраля, командующий ВС ВСУ в своем Telegram-канале сообщил, что защитники на востоке Украины приземлили еще один истребитель Су-34 российских оккупационных сил, информирует «НБН».

По словам генерала, летчики «второй армии мира» смогли вчера уклониться от ракет Сил обороны Украины, однако так будет не всегда. Военачальник посоветовал российским пилотам перед каждым вылетом на всякий случай видеться с родными, поскольку неизвестно, повезет им или нет.

Напомним, что на прошлой неделе ВСУ над Азовским морем «обнулили» самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 войск Российской Федерации. Спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что после очередных потерь авиации «освободители» прибегают к альтернативным способам разведки.