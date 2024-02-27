Как информирует «НБН» со ссылкой на El Mundo, по словам Макрона лидеры Европы должны подготовиться к вероятному нападению со стороны Российской Федерации в самые ближайшие годы.

Он также отметил, что режим Путина не сможет выиграть войну в Украине.

Дословно из заявления Макрона, которое он сделал в Париже на открытии конференции в поддержку Украины:

Коллективный анализ заключается в том, что за несколько лет мы должны подготовиться к нападению со стороны Российской Федерации.

Примечательно, что в этой конференции приняли участие порядка двадцати глав правительств и государств.

Напомним, ранее Буданов пояснил отказ Макрона прибыть в Украину.