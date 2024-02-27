Результаты соцопросов КМИС показывают, что в сентябре 2022 года 73% респондентов были убеждены в том, что западные страны в меру своих возможностей продолжают серьезно поддерживать Украину, чтобы она одержала победу над агрессором. Противоположного мнения придерживались 15% опрошенных, информирует «НБН».

В октябре 2023 года количество украинцев, которые уверены в помощи союзников и их стремлении к завершению войны на условиях Киева, составляло уже 63%. 30% респондентов заявляли, что Запад устал от боевых действий в нашей стране.

В феврале этого года только 49% опрошенных убеждены в том, что партнеры Украины делают все возможное, чтобы РФ потерпела поражение в этой войне. В то же время 44% граждан считают, что поддержка союзников ослабевает и они хотят надавить на Киев, чтобы он пошел на уступки Москве.

Ранее соцопрос группы «Рейтинг» показал, какие две страны украинцы стали считать недружественными государствами, помимо РФ, Беларуси и Ирана.