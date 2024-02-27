Во вторник, 27 февраля, во временно оккупированной Новой Каховке сообщили о «хлопках». Как оказалось, движение сопротивления взорвало штаб партии «Единая Россия» и «избирательный участок», информирует «НБН» со ссылкой на ЦНС.

Фото — t.me/sprotyv_official

Партизаны остановили передали «привет» захватчикам и остановили организованный ими «избирательный процесс» в городе. В то же время россияне пытаются скрыть факт деятельности подполья на оккупированных территориях, поэтому «бавовну» в Новой Каховке они объяснили «ударом беспилотников» по объектам.

Фото — t.me/sprotyv_official

Напомним, что 22 февраля во временно захваченном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль. Российские оккупанты нелепо попытались объяснить «хлопок» на заправке.