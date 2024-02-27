Военачальник в своем Telegram-канале сообщил, что ВС ВСУ второй раз за день «обнулили» Су-34. Боевой самолет «второй армии мира» Силы обороны приземлили около 14:00 на востоке страны, информирует «НБН».

Фото — t.me/MykolaOleshchuk

По словам генерала, при таких потерях авиации захватчикам стоило бы задуматься, по крайней мере на какой-то период прекратить «мясные штурмы» своими истребителями.

Отметим, что утром военачальник заявил о «демилитаризации» Су-34. Этот боевой самолет российских оккупационных сил защитники также «отминусовали» на Восточном направлении.

Командующий Воздушными силами ВСУ посоветовал пилотам армии Путина перед каждым вылетом видеться с родными, так как в любой момент они могут отправиться на «концерт Кобзона».

Напомним, спикер ВС ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему самолеты ВС РФ часто «теряют» ракеты и бомбы на территории страны-агрессора или в море.