Социологи Центра Разумкова с 19 по 25 января опросили 2000 украинцев, узнав об их отношении к иностранным лидерам. Результаты исследования показали, что большая часть респондентов лучше всего относится к главе США Джо Байдену (78%) и польскому лидеру Анджею Дуде (76%), информирует «НБН».

Хорошее отношение граждане нашей страны также высказали к французскому президенту Эммануэлю Макрону (62%), главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (60%). Положительно опрошенные также воспринимают британского премьера Риши Сунака (56%), канцлера ФРГ Олафа Шольца (55%) и главу канадского правительства Джастина Трюдо (50%).

Кроме того, 49% украинцев симпатизируют главе Молдовы Майе Санду, 49% — польскому премьеру Дональду Туску и 39% — главе правительства Италии Джорджии Мелони.

Хуже всего респонденты относятся к кремлевскому диктатору Владимиру Путину (96%), нелегитимному белорусскому президенту Александру Лукашенко (92%), главе венгерского правительства Виктору Орбану (69%) и лидеру КНР Си Цзиньпину (64%).

Ранее социологи КМИС назвали две страны, которые украинцы с недавних пор начали считать недружественными.