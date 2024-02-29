В интервью CBC News военачальник высказался о «замораживании» войны с Российской Федерацией. По словам Буданова, страна-агрессор была бы очень рада «тлеющему конфликту», информирует «НБН».

Главный разведчик Украины отметил, что враг оставил бы все так, как есть сейчас. Буданов объяснил, что Москва стремится к тому, чтобы Киев признал захваченные армией Путина регионы нашей страны «российскими».

Начальник ГУР МОУ добавил, что в таком случае государство-террорист праздновало бы победу, однако этого никогда не произойдет.

Напомним, что 28 февраля во время пресс-конференции с албанским премьер-министром украинский лидер Владимир Зеленский перечислил государства, которые окажутся под угрозой, если россияне получат паузу в войне.