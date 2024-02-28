Зеленский сообщил, что Кремль делает выводы относительно ошибок, которые он допустил в Украине, и будет продолжать дестабилизацию и в дальнейшем, если получит пазу в войне. Такое заявление президент сделал во время совместной пресс-конференции с главой правительства Албании Эди Рамой, пишет «НБН».

По словам гаранта, если российский диктатор политически выживет, он будет влиять на государства, в которых может достичь мгновенного «эффекта успеха». При таком сценарии под угрозой окажутся страны Балтии, балканские государства и Молдова, везде, где присутствовал СССР.

Глава государства подчеркнул, что РФ не смогла «проглотить» Украину, однако оккупанты не собираются останавливаться только на ней, поэтому важно не допустить пауз и усиливать нашу страну.

Также в ходе пресс-конференции президент объяснил, в чем смысл войны кремлевского диктатора.