По данным Генштаба ВСУ, в результате ракетной атаки Сил обороны на Еленовку 19 захватчиков стали «грузом 200», в частности заместитель командира подразделения. Также 12 оккупантов получили ранения, среди «трехсотых» — командир подразделения, информирует «НБН».

В то же время российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что удар защитников «отминусовал» 21 «освободителя», из них – 4 офицера. Ранения получили 37 захватчиков.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил, что обстрел врага в Еленовке – плановая работа Сил безопасности и обороны нашей страны и подобные атаки на ВС РФ продолжатся и в дальнейшем.

Он отметил, что военная разведка Украины получает информацию о скоплении сил РФ на захваченных территориях из разных источников, чтобы убедиться в ее правдивости.

Ранее росСМИ сообщили об ударе ВСУ по секретному военному объекту в Крыму, где тренировались спецназовцы.