В эфире телеканала «Мы – Украина» представитель ОСГВ «Хортица» сообщил, что на Лимано-Купянском направлении группировка захватчиков остается устойчивой, несмотря на то, что враг несет огромные потери, информирует «НБН».

По словам Евлаша, Силы обороны ежедневно «демилитаризируют» сотни «освободителей», десятки единиц вооружения и техники ВС РФ, однако оккупанты подтягивают резервы.

Если посмотреть потери армии Путина за месяц, то видно, что они не существенны, поскольку уничтожение 10 танков при том, что на этом участке фронта россияне держат более пяти сотен единиц этой техники, большой роли не играет.

Капитан уточнил, что враг подтягивает технику из резервов и складов хранения, усиливая штурмовые группы. Также у «освободителей» появилась новая «фишка» — для прохождения болот и для быстрой доставки живой силы они используют небольшие легкие автомобили багги.

Начальник пресс-службы добавил, что такое количество захватчиков на Лимано-Купянском направлении уже давно, и Силы обороны не раз доказывали, что они умеют останавливать армию Путина и наносить ей большие потери.

Ранее Евлаш сообщил, кем командование оккупантов усиливает резервы на Купянском направлении.