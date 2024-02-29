В пресс-службе ГУР МОУ сообщили, что сегодня в Азовском море произошел пожар на катере береговой охраны пограничной службы ФСБ Российской Федерации, о чем стало известно из перехваченного разговора оккупантов, информирует «НБН».

У Буданова рассказали, что огонь охватил ходовую рубку катера российских оккупационных сил. В результате инцидента погибли 5 захватчиков, экипаж судна срочно запросил эвакуационную группу.

В ведомстве отметили, что разведка устанавливает причины возгорания на катере страны-агрессора и данные о потерях «освободителей».

Напомним, 14 февраля бойцы ГУР МОУ «демилитаризировали» большой десантный корабль государства-террориста «Цезарь Куников». В Военно-морских силах ВСУ оценили масштабы потерь экипажа БДК Черноморского флота.