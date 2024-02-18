О том, что существует высокая степень вероятности — доминирующая масса экипажа «Цезаря Куникова» все же погибла, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее во время трансляции телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Плетенчука, поскольку корабли в море самостоятельно не ходят, соответственно на борту «Цезаря Куникова» присутствовал полный состав экипажа. Кроме того, учитывая метеоусловия во время потопления БДК, включая и темное время суток — высока вероятность того, что основная часть команды попросту погибла. Также, согласно наблюдениям, кареты «скорой медпопощи» забирали моряков с берега, «но в каком состоянии — сказать трудно».

Спикер ВМС добавил — спасательная операция началась практически сразу после попадания украинских надводных дронов-камикадзе, и продолжалась, как минимум, сутки.

Плетенчук подчеркнул:

Кого-то они из воды доставали, но учитывая то, что мы на видео даже не наблюдали спасательных средств, то, скорее всего, эти моряки остались просто в воде.

Ранее мы писали о том, как недальновидное решение адмирала ЧФ РФ Соколова поспособствовало успешной «отправке на дно» БДК «Цезарь Куников».