Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, сегодня в дневное время российские оккупанты сбросили на центр города Курахово авиационную бомбу.

Дословно из заявления главы ОВА в ТГ-канале:

Курахово оказалось под огнем РФ сегодня в обед. Враг сбросил авиабомбу в самый центр города. Были повреждены минимум пятнадцать многоэтажных домов. Согласно предварительным данным, российские войска применили управляемую авиабомбу для этого.

По состоянию на 16 часов сегодня было известно о шестнадцати раненных. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все получившие ранения, согласно словам Филашкина, находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напоследок он добавил:

На месте преступления продолжают работать представители местных властей, спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ ударила по многоэтажке в Одессе.