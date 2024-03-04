Сегодня утром неизвестные подорвали железнодорожный мост вблизи Чапаевска, остановив движение по этому пути. В результате «хлопка» конструкция получила повреждения, информирует «НБН».

В украинской военной разведке подтвердили журналистам издания OBOZ.UA подрыв этого моста, который россияне не смогут использовать длительное время. У Буданова рассказали, что по этому железнодорожному пути враг перевозил военные грузы, в частности инженерные боеприпасы, которые выпускает завод «Полимер» в Чапаевске.

Напомним, что о подрыве железнодорожного моста в Самарской области стало известно из местных Telegram-каналов, которые сообщили подробности инцидента. Также в Сети начали распространять кадры поврежденного объекта.