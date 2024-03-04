Местные Telegram-каналы пишут, что в Самарской области неизвестные устроили «хлопок» на перегоне «Звезда-Чапаевск» около 06:30. В результате взрыва были повреждены опоры железнодорожного моста, информирует «НБН».

Другие источники сообщают, что бетонная опора конструкции не повреждена, однако повреждены металлоконструкции моста и ограждение. РосСМИ утверждают, что в результате инцидента никто не пострадал.

Территорию оцепили, на месте взрыва работают саперы и спецслужбы. По предварительной информации на объекте было заложено самодельное взрывное устройство.

Фото — t.me/bazabazon

Из-за утреннего «хлопка» в районе Чапаевска задержаны три пассажирских поезда, которые ехали из столицы РФ, и одна электричка.

Отметим, что в мае прошлого года в стране-агрессоре увеличилось количество диверсий, самые распространенные – поджоги релейных шкафов на железных дорогах.

Ранее «бавовна» посетила подстанцию в Екатеринбурге, которая снабжает электрикой несколько заводов ВПК государства-террориста. Пропагандисты заявили, что инцидент произошел из-за короткого замыкания, однако в Сети сообщают о подрыве объекта.