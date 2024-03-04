Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в первый день месяца около 16:00 аэродром «Гвардейское» в Крыму атаковали двумя ракетами, информирует «НБН».

В результате прилетов по объекту российских оккупационных сил на полуострове была повреждена рулежная дорога, а также трое «освободителей» стали «грузом 300».

Согласно карте военных объектов государства-террориста в Крыму, составленной изданием «Радио Свобода», на этом аэродроме базируется 37-й смешанный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ.

Отметим, что с 17 февраля Воздушно-космические силы страны-агрессора потеряли в Украине 15 единиц авиации. В Институте изучения войны объяснили, почему командование путинских оккупационных войск продолжит жертвовать боевыми самолетами на фронте.