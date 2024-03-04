Как информирует «НБН», об этом проинформировала пресс-служба ВАКС.

Как известно, ВАКС взыскал в доход государства активы Кисилева. Если точнее, то речь идет о жилом доме в Коктебеле, общая площадь которого достигает 151,1 метр квадратный. Также ТОП-пропагандисту Кремля пришлось распрощаться со своим автомобилем Land Rover и прицепом, 100 процентами доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Клуб Сковороди», 30, 95% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Промо.Юэй».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ЕС ввел очередные санкции против РФ.