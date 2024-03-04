Как информирует «НБН», об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Дословно из обнародованного сообщения:

Купянский район остается самым горячим направлением. Накануне по Купянску впервые за все время зафиксировали удар КАБом с кассетными зарядами. Это увеличивает зону поражения и представляет еще большую угрозу для гражданских людей.

Согласно его словам, в результате такого рода ударов на Совет обороны области вынесли вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из еще ряда населенных пунктов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на Западе сделали прогнозы о том, сколько будет длиться война в Украине.