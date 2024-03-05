Результаты соцопроса КМИС в феврале 2024 года показали, что 49% респондентов считают, что попытки государства контролировать информацию в интернет-ресурсах приведут к ограничению прав и свобод украинцев.

В то же время 44% опрошенных продолжают поддерживать цензуру властей на сайтах новостей, в соцсетях и мессенджерах для укрепления защиты Украины от врага, информирует «НБН».

В феврале 2022 года 60% граждан выступали за государственный контроль информации в интернет-источниках, 30% – не разделяли их мнение.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий объяснил снижение количества сторонников цензуры в интернете следствием снижения доверия украинцев к органам власти. Попытки государства контролировать информацию в соцсетях и СМИ граждане могут воспринимать как его намерение приглушить голоса критиков руководства страны.

Ранее в КМИС заявили о снижении доверия украинцев к национальному телемарафону.