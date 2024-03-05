В британской разведке обратили внимание на заявление главы военного концерна «Ростех» Сергея Чемезова. Он сообщил, что самый современный танк РФ «Армата» поступил на вооружение армии Путина, однако в ходе так называемой «СВО» его применять не будут.

По словам Чемезова, это связано с тем, что высокая стоимость Т-14 ограничивает масштабный выпуск этой техники, информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете разведки сказано, что танк «Армата» дебютировал в День Победы 9 лет назад и заглох на репетиции. В декабре 2022 года Т-14 был замечен на юге государства-террориста во время учений. Рупоры Кремля тогда заявляли, что новейшую боевую бронированную машину ВС РФ будут использовать в Украине.

В разведке Великобритании предполагают, что Москва отказалась от идеи отправки танка «Армата» на фронт, опасаясь потенциального репутационного ущерба от потери такой «престижной» техники. Также такое решение было принято из-за невозможности массового производства Т-14.

Ранее аналитики ISW заявляли, что оборонная промышленность России не способна полностью обеспечить техникой резервы «второй армии мира».