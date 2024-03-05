В эфире «Радио Свобода» представитель военной разведки рассказал, что бойцы ГУР в ночь на 5 марта предприняли вторую попытку уничтожения патрульного корабля «Сергей Котов». Ранее судно пытались потопить осенью прошлого года, однако тогда россияне смогли его отремонтировать и поставить на воду, информирует «НБН».

Юсов отметил, что ко второй операции по «демилитаризации» вражеского корабля Силы обороны долго и тщательно готовились. Он уточнил, что в судно оккупантов было пять прямых попаданий, благодаря которым на этот раз оно ушло на дно.

В комментарии изданию OBOZ.UA представитель ГУР МОУ сообщил, что «освободители» планировали на борту корабля «Сергей Котов» разместить зенитный ракетный комплекс «Тор».

Напомним, российские СМИ рассказали, что известно о судьбе экипажа потопленного корабля ЧФ РФ.