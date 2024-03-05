Глава пресс-центра в эфире национального телемарафона рассказала, что после потери более 10 единиц авиации российские оккупационные силы начали активнее применять БПЛА. В зоне ответственности ОК «Юг» несколько дней под ряд 100-130 дронов в сутки пролетали вдоль линии столкновения и несколько глубже.

Гуменюк отметила, что «освободители» потерю боевых самолетов пытаются компенсировать количеством, но никак не качеством, информирует «НБН».

Ранее «вторая армия мира» для сбора данных использовала самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Теперь это делают самолеты, которые выполняли задачи по сбросу КАБов, однако не так эффективно, ведь их оборудование не соответствует мощностям А-50.

Напомним, что российские СМИ сообщили об угрозах, которые получают летчики войск Путина от своего командования за отказ от выполнения боевых задач на фронте в Украине. Руководство ВС РФ, несмотря на риски потерь авиации, заставляет пилотов лететь на фронт для поддержки наземного наступления захватчиков.