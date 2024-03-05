Спикер ВМС ВСУ в эфире национального телемарафона отметил, что скорее всего в результате уничтожения корабля «Сергей Котов» российские оккупационные силы понесли серьезные потери. Кроме того, на борту судна «второй армии мира» должен был быть вертолет, информирует «НБН».

Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники в спецслужбах, пишет, что большинству экипажа корабля удалось эвакуироваться – около 50 человек. В то же время более 7 оккупантов отправились на «концерт Кобзона», около 6 захватчиков тяжело ранены.

Собеседник журналистов подтвердил, что на борту был либо корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29, либо корабельный противолодочный вертолет Ка-27. В спецслужбах склоняются ко второму варианту.

Ранее представитель ГУР МОУ рассказал, какое оружие россияне хотели разместить на борту корабля «Сергей Котов».