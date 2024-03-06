Российский Telegram-канал Baza заявил, что в Воронежской области дрон попытался атаковать аэродром ВС РФ «Балтимор». Беспилотник сбили средства противовоздушной обороны в нескольких километрах от военного объекта, информирует «НБН».

Сообщается, что еще два БПЛА намеревались ударить по нефтебазе в Аннинском муниципальном районе области, их также ликвидировала ПВО. Обломки одного дрона упали в резервуар, второй беспилотник упал на территории предприятия.

В Железногорске Курской области БПЛА попал в резервуар с топливом Михайловского горно-обогатительного комбината. В результате удара на предприятии вспыхнул пожар, соответствующие кадры показали в Сети.

Фото — t.me/bazabazon

Фото — t.me/ENews112

Также на атаку беспилотников пожаловались в Белгородской области, противовоздушная оборона сбила дрон в районе села Ближнее. Вчера, 5 марта, в регионе БПЛА ударили по нефтебазе.