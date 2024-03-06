Газета Protothema, ссылаясь на анонимные источники в правительстве Греции, сообщила, что сегодня оккупанты попытались атаковать ракетой кортеж украинского лидера во время его визита в Одессу для встречи с, Мицотакисом, пишет «НБН».

По информации журналистов, россияне нанесли удар в 150 метрах от места, где находились кортеж гаранта и делегация из Афин. Собеседники издания сообщили, что в результате обстрела никто из представителей Греции не пострадал и встреча Зеленского с премьер-министром прошла в обычном режиме.

В Киеве соответствующее сообщение пока что не прокомментировали.

Напомним, в прошлом году украинский лидер в интервью британскому изданию сообщал, что спецслужбы с начала вторжения РФ предотвратили по меньшей мере 5-6 покушений на него. В недавнем интервью американскому телеканалу президент признавался, что после пятой попытки россиян убить его, ему это стало «неинтересно».