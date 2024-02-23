Президент в интервью американскому телеканалу Fox News рассказал, что за время полномасштабной войны с РФ на него совершили как минимум пять покушений. Украинский лидер признался, что уже после пятой попытки ему это стало «неинтересно», информирует «НБН».

Говоря об «отмене» выборов в нашей стране, Зеленский напомнил интервьюеру, что в период военного положения их проведение запрещено законом. Глава государства опроверг заявления о том, что переносом голосования он пытается удержаться у власти.

В то же время гарант считает, что, если бы выборы состоялись в ближайшее время, он бы вновь сел в президентское кресло, учитывая его нынешнюю популярность и поддержку в украинском обществе.

В ходе интервью Зеленский также опроверг сообщения о том, что он уволил генерала Валерия Залужного с должности главкома ВСУ из-за политической конкуренции. Глава государства объяснил, почему решил сменить военное руководство.