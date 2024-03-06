Оккупационный «политик» в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня в Бердянске на улице Герцена подорвали члена участковой «избирательной комиссии», которая имела право решающего голоса, информирует «НБН».

Коллаборант, ссылаясь на данные следствия, рассказал, что под автомобиль организатора «переизбрания» Путина на пост президента РФ заложили самодельное взрывное устройство. Когда пособница оккупантов села в салон машины, оно сдетонировало.

По словам Рогова, член участковой «избирательной комиссии» скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. Также «политик» опубликовал кадры с места происшествия.

Фото — t.me/vrogov

Ранее причину взрыва в Бердянске сообщила начальница городской военной администрации Виктория Галицина. Чиновница предупредила украинцев в оккупации о возможных провокациях россиян накануне «выборов».