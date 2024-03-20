О том, что справедливость касательно РФ возможна исключительно после осуществления наказания всех виновных во вторжении армии Путина, включая соответствующие меры правосудия за военные преступления оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на результаты соцопроса «Правосудие в контексте российской вооруженной агрессии», опубликованные на официальной странице группы «Рейтинг».

В частности, респонденты ответили на вопрос о личном понятии справедливости в контексте агрессии РФ против Украины, с учетом всего периода, то есть с 2014-го года, и результаты выглядят нижеуказанным образом:

за наказание всех российских военных преступников высказалось 47 процентов опрошенных;

за компенсацию ущерба пострадавшим — 17 процентов;

за установление и обнародование правдивой информации по всем событиям — 30 процентов;

за другое — 3 процента;

не определились с ответом — 3 процента.

Ранее мы писали о том, как изменилось отношение украинцев к цензуре в сети Интернет после двух лет полномасштабной войны.