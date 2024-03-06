Руководитель Бердянской ГВА в своем Telegram-канале сообщила причины утреннего «хлопка» во временно оккупированном городе. По словам чиновницы, по предварительной информации в микрорайоне Колония на «концерт Кобзона» отправили одну из организаторов российских псевдовыборов, информирует «НБН».

Галицина отметила, что накануне «переизбрания» диктатора Владимира Путина на пост главы страны-агрессора, на захваченных территориях «освободители» будут увеличивать количество силовиков.

Глава ГВА призвала жителей Бердянска быть осторожными и осмотрительными. Украинцам советуют избегать большого скопления людей, представителей «избирательных комиссий» и обходить десятой дорогой участки для «голосования», поскольку не исключено, что враг может прибегнуть к провокациям.

Ранее в Бердянске взорвался автомобиль 22 февраля. В Сети сообщили подробности инцидента, озвучив неправдоподобную версию событий, которую предоставили оккупанты.