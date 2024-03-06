Как информирует «НБН», об этом стало известно из сообщения представителей Сумской городской военной администрации, обнародованного в соцсети Facebook.

В сообщении отмечается, что в городе были зафиксированы три попадания во время ночной воздушной тревоги. Как известно, один из ударов пришелся по объекту критической инфраструктуры. Еще два – по гражданским объектам.

Также в сообщении говорится, что детские сады и школы в городе продолжают работать в штатном режиме. В детском саду, где в результате удара повреждены окна, будут работать дежурные группы.

Напоследок секретарь городского совета Артем Кобзарь, который исполняет обязанности городского головы, заявил следующее:

Пострадавшим оказывается помощь, фиксируются повреждения. Все, кто имеет необходимость в помощи, могут обратиться к представителям штаба, что работают на местах «прилетов».

Напомним, ранее мы уже писали, что ВСУ уничтожили 38 из 42-х выпущенных ночью российскими войсками по территории Украины БПЛА «Шахед».