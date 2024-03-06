Пресс-служба ГУР МОУ в среду, 6 марта, уточнила количество потерь российских оккупационных сил в результате потопления корабля Черноморского флота «Сергей Котов» в районе временно захваченной Керчи, информирует «НБН».

В ведомстве рассказали, что по предварительным данным на «концерт Кобзона» после удара морских дронов по боевому судну отправились 7 членов экипажа, а также по меньшей мере 27 моряков стали «грузом 300».

Ранее в Военно-морских силах Украины сообщили, что на борту «Сергея Котова» мог быть военный вертолет путинских войск, вероятно корабельный противолодочный Ка-27.

Напомним, спикер ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал подробности «демилитаризации» судна ЧФ РФ украинской разведкой. Также пресс-секретарь раскрыл, какое оружие российские захватчики планировали разместить на корабле.