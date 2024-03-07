Результаты социологического опроса КМИС показали, что за последние годы 8 марта теряет свои позиции. Популярность праздника среди украинцев в 2021 году составляла 34%, через два года показатель упал до 25%, информирует «НБН».

В феврале 2024 года отношение жителей нашей страны к 8 марта еще ухудшилось, показатель популярности снизился до 21%. Среди женщин этот праздник более популярен (23%), чем среди мужчин (18%).

Что интересно, в 2017 году 8 марта називали одним из самых любимых праздников 49% участников соцопроса, этот показатель популярности стал самым высоким за период с 2013 по 2024 годы.

На сегодня у жителей Украины самыми важными или любимыми являются такие праздники: Рождество Христово (70%), Пасха (68%), День Независимости (64%), День защитников и защитниц (58%) и Новый год (47%).

Ранее социологи КМИС рассказали, как изменилось отношение украинцев к цензуре в интернете за два года полномасштабной войны.