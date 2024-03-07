В четверг, 7 марта, в «Атеш» заявили, что их агент устроил «бавовну» в Подмосковье – подорвал релейный шкаф возле ж/д станции «Головково», информирует «НБН».

По словам партизан, эта диверсия усложнит россиянам использование железнодорожной ветки вокруг столицы государства-террориста для военных целей.

Фото — t.me/atesh_ua

В движении сообщили, что их цель – остановить поставки из Российской Федерации для «второй армии мира» на фронт в Украине. В «Атеш» считают, что они могут достичь цели, однако для этого им нужна помощь людей на территории страны-агрессора.

Как сообщалось, на днях неизвестные подорвали железнодорожный мост в Самарской области, в Сети показали кадры повреждений объекта. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, для каких перевозок россияне использовали эту ветвь.