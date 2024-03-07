Агентство Reuters, ссылаясь на отчет ведомств при Министерстве национальной обороны Литвы, пишет, что россияне в прошлом году реформировали и укрепили свои вооруженные силы, которые сильно потрепали боевые действия в Украине, информирует «НБН».

Литовские спецслужбы отмечают, что РФ извлекает уроки из войны, повышает свою боеспособность и идет к расширению военного потенциала вдоль границы с государствами-членами Североатлантического Альянса.

Военная разведка Литвы считает, что у Москвы будет достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать боевые действия на территории соседней страны по меньшей мере еще два года. Такую способность оккупантам обеспечивает уклонение от антироссийских санкций, государственные инвестиции и высокие цены на нефть.

Ранее СМИ рассказали о проекте мирного договора, который Украина и РФ составили весной 2022 года. Журналисты рассказали, какие требования к Киеву выдвигал Кремль.