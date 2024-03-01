Американское издание The Wall Street Journal пишет, что в документе, датированном 15 апреля 2022 года, описаны попытки Киева и Москвы завершить боевые действия. Согласно договору, Украина должна была стать нейтральным государством, которое не должно присоединяться к какому-либо военному блоку. Страна не смогла бы восстановить свою армию, а Крым остался бы под контролем РФ, информирует «НБН».

Однако обе стороны так и не договорились. Масштабы военных преступлений ВС России в Украине стали очевидны, западные государства начали предоставлять Киеву военную помощь.

В проекте соглашения шла речь о том, что в обмен на прекращение войны Украина при возможности членства в Евросоюзе не может интегрироваться в НАТО.

Сделка также предусматривала, что захваченный Крымский полуостров остается под контролем Москвы. При этом в договоре не прописывалась судьба временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по всей видимости этот вопрос должен был решаться на переговорах украинского лидера с кремлевским диктатором.

Соглашение на условиях РФ предусматривало запрет на размещение иностранного оружия и войск на украинской территории. Кроме того, по требованию Москвы Киев должен был сократить свою армию до 85 000 военных, 342 танков и 519 артиллерийских установок. Помимо этого, россияне хотели ограничить дальность ракет ВСУ до 40 километров.

В свою очередь украинская сторона хотела, чтобы ее вооруженные силы насчитывали 250 000 бойцов, 800 танков и 1900 единиц артиллерии, что также отмечается в документе.

Напомним, глава Украины объяснил, в чем смысл войны Путина и предупредил Запад о его агрессивных намерениях.