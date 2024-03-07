Американское издание The New York Times пишет, что два года полномасштабной войны в Украине боевые действия преимущественно велись на земле из-за ограниченного количества самолетов у ВСУ и неспособности оккупантов добиться с помощью авиации преимущества, информирует «НБН».

Однако после потерь боевых самолетов армия Путина начала надеяться на применение корректируемых авиационных бомб. Именно с помощью этого оружия «освободители» расчищают путь для своей пехоты.

Враг сбрасывает КАБы на позиции Сил обороны, что позволяет ему захватывать территории быстрее. Боец ВСУ, который воевал в Авдеевке Донецкой области рассказал журналистам, что такие бомбы полностью уничтожают все сооружения и здания, на месте которых после удара остается котлован.

Ранее аналитики ISW объяснили, почему командование путинских оккупационных сил продолжит жертвовать авиацией в Украине, несмотря на существенные потери самолетов.