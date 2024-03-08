В пресс-службе Сумской областной военной администрации в пятницу, 8 марта, сообщили, что количество пострадавших в результате удара российских оккупационных сил ракетой по городу возросло, информирует «НБН».

В ведомстве уточнили, что из-за атаки войск страны-агрессора на Сумы пострадали 26 человек, 2 погибли. В медицинских учреждениях находятся 6 человек.

Ранее начальник ОВА Владимир Артюх сообщал, что в результате ракетного обстрела областного центра получили разрушения здания центральной городской больницы, донорский центр, центр экстренной помощи и учебное заведение.

Как сообщалось, в ночь на 6 марта россияне ударили по Сумам дронами-камикадзе. В областной прокуратуре показали кадры последствий атаки на город и сообщили о пострадавших.